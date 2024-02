Addio code, gli uffici sono digitali. Tredici sportelli sbarcano in rete

L’amministrazione diventa sempre più digitale. A Montemurlo è più facile prendere gli appuntamenti per fare la carta d’identità, il cambio di residenza, ma anche per chiedere incentivi o contributi, aprire un’attività, ricevere informazioni su servizi a domanda individuale e tanto altro ancora. Per agevolare i cittadini, evitare inutili perdite di tempo ed organizzare al meglio il lavoro degli uffici, è attivo sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) il nuovo servizio di prenotazione per accedere rapidamente a 13 diversi servizi e mettersi in contatto con l’ufficio d’interesse. Le agende digitali aperte sono quelle dei servizi anagrafici, Ced-servizi informatici, ambiente e difesa del suolo, valorizzazione del patrimonio, contratti e servizi comuni, politiche sociali e pubblica istruzione, infrastrutture e mobilità, affari generali e partecipate, urbanistica, polizia municipale, edilizia e Sueap. Tra i servizi più richiesti e d’interesse ci sono quelli anagrafici come il rinnovo della carta d’identità o il cambio di residenza.

Da oggi a Montemurlo non si dovranno più fare telefonate all’ufficio ma basterà collegarsi al sito istituzionale, cliccare su ’servizi di prenotazione online’ e scegliere. Nella pagina internet si troveranno le informazioni circa i documenti necessari e di seguito apparirà un’agenda, dove, con il colore verde, sono indicati i giorni liberi e disponibili per l’appuntamento. A questo punto il cittadino potrà scegliere sia il giorno che l’orario più confacente con le sue esigenze per svolgere la pratica richiesta. Di particolare interesse, soprattutto per i tecnici, l’agenda digitale per comunicare con il servizio edilizia con quattro diverse agende attive dalla richiesta dei permessi a costruire, alle Scia. Presto saranno attivate le agende anche per svolgere altri servizi, come ad esempio le pubblicazioni di matrimonio o contattare l’ufficio personale per avere, ad esempio, informazioni sui concorsi pubblici.

"Il Comune di Montemurlo ha investito nel potenziamento dei servizi digitali per favorire innovazione, progresso e crescita economica", spiega il sindaco Simone Calamai. "Dopo il Covid ci siamo accorti con maggior chiarezza quanto sia importante poter svolgere alcuni servizi e procedure da remoto".

L’amministrazione ha ottenuto 292mila euro sui fondi Pnrr per l’innovazione tecnologica attraverso l’implementazione del servizio PagoPa, la sicurezza digitale e l’adeguamento del sito internet alle ultime direttive ministeriali di accessibilità.