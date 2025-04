Addio a Marianna Baldi. La politica come impegno

La politica e la città di Prato hanno perso Marianna Baldi, 54 anni, strappata agli affetti dei figli Pascale e Susanna, della mamma Milvia e di tanti amiche e amici.

Membro del coordinamento provinciale di Forza Italia e da settembre scorso responsabile di Azzurro Donna regionale, si è spenta domenica sera all’ospedale Santo Stefano, dove si trovava ricoverata per l’aggravarsi della malattia. Titolare di un’azienda di progettazione grafica e siti web, Baldi si era laureata all’Università di Firenze in Storia e filologia del vicino Oriente, esperta di informatica, è stata anche docente a contratto di informatica di base e di informatica applicata alle scienze storiche alle università di Firenze e Bologna.

Con Prato nel cuore, viveva a due passi dal centro storico e ha portato il suo contributo alla città attraverso impegni in cui si è sempre buttata senza risparmiarsi con generosità. Dal 2012 al 2013 ha rivestito l’incarico di presidente del Lions Club Castello dell’Imperatore. Sul fronte politico è stata candidata sempre per Forza Italia alle amministrative pratesi nel 2019 e nel 2024, alle regionali nel 2020, alle politiche nel 2022. Nel 2019 è stata nominata responsabile della cultura del coordinamento provinciale di Forza Italia Prato e di recente ha aderito all’associazione Prospettive. Grande cordoglio dal mondo della politica. "Con Marianna perdiamo una sorella, un’amica solare, dotata di una grande sensibilità, sempre pronta all’ascolto del prossimo", è il ricordo di Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna. Il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella e il vicesegretario nazionale del partito, Deborah Bergamini, la ricordano come "dirigente appassionata, impegnata senza sosta per i più deboli e per le donne, con un importante lavoro portato avanti sia a livello politico che culturale". "Una perdita per noi e per tutta Prato, alla quale Marianna ha dedicato tempo e impegno per un vero cambiamento culturale e non solo. Ne faremo tesoro" in una nota del coordinamento provinciale di Forza Italia. Parole di cordoglio anche dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta: "Non dimenticheremo mai la sua forza di leader e faremo tesoro del suo impegno per la comunità". Un ricordo da Monia Faltoni, capogruppo Pd in consiglio: "Passione e impegno rappresentano un patrimonio prezioso". Chi desidera portare un ultimo saluto a Marianna lo potrà fare alle Cappelle della Misericordia in via Convenevole, mentre il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino.