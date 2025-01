Addio a Luciano, storico volontario

Tanti ieri hanno voluto dare l’ultima saluto a Luciano Galeotti, volontario della Croce d’oro Prato. Il funerale si è tenuto ieri pomeriggio nella chiesa Gesù Divin Lavoratore. "Un pilastro della nostra associazione e del volontariato pratese.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio ci guiderà per sempre. Grazie per averci insegnato il valore della solidarietà e del servizio per gli altri.

Luciano, il tuo sorriso era contagioso e la tua disponibilità era infinita", così lo ricorda la Croce d’Oro Prato: "Continuerai a vivere nei nostri cuori".