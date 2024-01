Addetto alle spedizioni e ad attività di back office

1 ADDETTO ALLE SPEDIZIONI

Un’azienda di Prato cerca un impiegato addetto alle spedizioni. La risorsa di occuperà del contatto con i clienti ed i fornitori, della gestione delle pratiche doganali relative ad import ed export e della attività di back office. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e titolo di studio di scuola secondaria superiore. Esperienza gradita, ma non necessaria ai fini della selezione. Orario lavorativo full time, l’impresa propone un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Patente di guida: B. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-210982)