Abbandono scolastico. Contributi per lo studio

Pubblicato l’avviso per il contributo del pacchetto scuola, finalizzato a sostenere economicamente le famiglie e a contrastare l’abbandono scolastico. L’incentivo è assegnato dalla Regione per sostenere le spese per l’acquisto di libri, materiale didattico e utilizzo dei servizi scolastici. Le domande possono essere presentate dalle 9 di lunedì 26 agosto a mercoledì 20 settembre. La domanda può essere presentata per gli alunni residenti nel Comune di Montemurlo che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie o che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o in un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.748 euro. Per presentare richiesta occorre che l’alunno abbia la residenza nel Comune di Montemurlo, un’età non superiore a 20 anni.

"Il pacchetto scuola rappresenta un’ importante forma di sostegno per tutte quelle famiglie che, soprattutto in questo momento di rincari inflattivi, stanno attraversando difficoltà economiche – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano –. Un modo per sostenere il percorso di studi di tutti i ragazzi e favorire il loro successo formativo. Il Comune di Montemurlo anche quest’anno, poi, metterà a disposizione un servizio di supporto per la compilazione delle domande online per aiutare le famiglie che hanno meno confidenza con gli strumenti informatici". Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto dei libri di testo o altro materiale didattico e per i servizi scolastici ed il Comune effettuerà controlli sull’effettiva spesa sostenuta, pertanto è necessario conservare e produrre la documentazione.