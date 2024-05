A tutta birra. Musica, cibo e divertimento

Musica, buon cibo e tanto divertimento. ‘Prato a tutta birra’ si prepara a tornare in piazza del Mercato Nuovo da domani e fino a domenica prossima. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, proporrà come al solito tanta musica dal vivo, ad ingresso libero e senza bisogno di nessuna prenotazione. Ma in piazza ci saranno anche una serie di stand gastronomici con specialità tipiche dei vari territori (grigliate, ravioli della vallata, panini hamburger, fritto misto e molto altro), tante varietà di birra da degustare, giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie. Insomma, non mancheranno le occasioni di svago e divertimento, a partire dalle 18 di ogni giornata.

Il focus della kermesse, ovviamente, saranno però i concerti. Anche quest’anno, come da tradizione, ‘Prato a tutta birra’ porterà gratuitamente sul palco allestito in piazza una serie di artisti di livello nazionale. Tutti i concerti inizieranno attorno alle 21.30 e saranno ad ingresso libero. Per l’apertura, domani sera, si esibirà la Rino Gaetano Band Tributo Ufficiale. Nella stessa serata sarà anche possibile assistere alla finale di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus grazie ad un maxischermo posizionato appositamente nell’area food. Il giorno seguente, invece, sul palco di piazza del Mercato Nuovo, suoneranno dal vivo i Marlene Kunts, con il loro ‘Catartica 2024’: non solamente un tour, ma la vera e propria ristampa dell’album di debutto della band, uscito il 13 maggio del 1994 e diventato una vera pietra miliare nella storia della musica italiana. Venerdì altro graditissimo ritorno in città, quello dei "Modena City Ramblers", che si esibiranno sul palco di piazza del Mercato Nuovo dopo il successo fatto registrare nell’edizione del 2022/2023. Una band storica, che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha molti ammiratori in città. Sabato una serata da non perdere: dalle 21.30 sul palco di ‘Prato a tutta Birra’ salirà Dj Albertino, direttore artistico di radio M2O, disc jockey conduttore radiofonico e personaggio televisivo molto noto. Domenica invece la chiusura della manifestazione sarà tutta dedicata al live show ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, dedicato ai nostalgici di quel periodo, con musica dell’epoca.

L.M.