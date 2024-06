A Poggio musica, cibo e Miss Italia. Festival delle Colline: prime date

L’"Estate a Poggio" sarà ricca di appuntamenti. Cinema all’aperto, torneo dei rioni, "Poggio in vetrina", con l’apertura serale dei negozi il giovedì fino alla mezzanotte. E ancora il festival delle Colline, giunto alla sua 45esima edizione. Il programma è stato presentato ieri dal sindaco Riccardo Palandri ed è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco che collabora insieme a Confcommercio, Confesercenti, il centro commerciale Poggio Novo, Chianti Banca e la Fipe. "Dallo scorso anno ci siamo posti l’obiettivo di rilanciare Poggio a Caiano con tante iniziative. Grazie alla Pro Loco, agli organizzatori del torneo dei rioni e agli uffici comunali della cultura e dello sport per il lavoro fatto", ha detto il sindaco. Fino al 18 luglio tante le opportunità di svago per grandi e piccini.

Cominciamo. Le prime due date del festival delle Colline sono in programma il 2 luglio alla villa medicea, alle 21,30, con il concerto di La Crus e il 3 luglio, stessa ora e stessa location, con Nello Salza e l’omaggio a Ennio Morricone. Il Torneo dei Rioni, organizzato dalla Pro Loco con il contributo del Comune, proporrà serate musicali e di svago domani, il 4, 11 e 18 luglio.

L’11 luglio alle 22 ci sarà in via Garibaldi la sfilata per le selezioni regionali di Miss Italia. Prima, alle 20, cena in strada in via Cavour. E sempre l’11 luglio aprirà la mostra antologica del pittore Carlo Capecchi che si potrà ammirare fino al 18 luglio alle Scuderie Medicee. Il 18 luglio è anche la data del ritorno della passeggiata enogastronomica medicea in via Lorenzo il Magnifico e in via Cancellieri che, nell’occasione, saranno chiuse al traffico.

Dal 25 giugno fino al 19 luglio ogni sera, tranne qualche data, al campo Martini si terranno partite di calcio e calcio a 5. Il 4 luglio ci sarà invece la "Gimkana Ciclistica", poi il 6 la gara di pesca sull’Ombrone, l’11 luglio una gara di podismo e il 18 una di freccette alle Scuderie Medicee. "Quello che vogliamo – dice l’assessore allo sport e al turismo Piero Baroncelli – è lavorare per il territorio".

Al podere le Buche in via Regina Margherita "Cinema in famiglia". Le date in programma sono: 17, 24 e 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto e il 4 settembre. Ingresso gratuito, inizio proiezione alle 21,30. "Ci saranno film per tutti – commenta l’assessore alla cultura Diletta Bresci – dalle commedie all’italiana ai cartoni animati a pellicole cult".

Caterina Cappellini