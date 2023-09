A Giunti al Punto c’è il libro su Bernabei

Il volume "Ettore Bernabei.Diari 1956-1960 Tra giornalismo e impegno politico" a cura di Gianni La Bella per Rubettino Editore, sarà presentato il 29 settembre alle 21 alla libreria Giunti al Punto. Bernabei (foto), giornalista e produttore televisivo, dopo aver diretto prima il Giornale del Mattino (1951-1956) e poi Il Popolo (1956-1960), è approdato alla Rai, di cui è stato direttore generale dal 1960 al 1974, per passare all’Italstat dal 1974 al 1991, per assumere, infine, la presidenza della società di produzione televisiva Lux Vide, di cui è stato anche fondatore. Il suo nome è legato, nell’opinione pubblica e nella memoria collettiva, allo sviluppo della televisione, intesa come servizio pubblico. Ma Bernabei è stato anche una personalità chiave della politica italiana degli anni Cinquanta, figura cerniera della Democrazia Cristiana, il più fedele interprete del pensiero di Giorgio La Pira e Amintore Fanfani. Questo volume, primo di una serie, raccoglie i Diari che vanno dal 1956 al 1960. Intervengono il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alla cultura o Simone Mangani, il curatoreLa Bella, la presidente della Fondazione La Pira Patrizia Giunti, Antonello Giacomelli commissario Agcom, Piero Meucci presidente Arcton (associazione Archivi di cristiani nella Toscana del Novecento), e il figlio Giovanni Bernabei. Modera Patrizia Scotto di Santolo.