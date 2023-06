A Casale serate speciali per raccogliere fondi

La solidarietà è di casa al circolo Arci di Casale "Giuseppe Verdi" e al bar trattoria pizzeria "Il Borgo". In particolare domani dalle 19 negli spazi di via Borgo di Casale 83 a Prato ci sarà la cena di raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza da destinare alla Croce Rossa Italiana. A promuovere l’iniziativa sono anche il circolo Pd di Casale e il comitato di Vernio della Croce Rossa. Il menu prevede pizza e bevuta a 20 euro, oltre all’intrattenimento musicale con la Laura Pausini cover band e il karaoke di Simo e Fily. Per le prenotazioni per la cena di solidarietà si può chiamare il numero di telefono 0574207866.

Il secondo appuntamento è invece in programma sempre negli spazi di Casale per venerdì 30 giugno. In questo caso ci sarà un’apericena per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ospite speciale sarà il comico Massimo Ceccherini, che sarà affiancato nella sua esibizione da Federico Castellani, sosia ufficiale dello stesso Ceccherini. A partecipare alla serata anche l’associazione La Forza di Giò, il Movimento Shalom Prato, i tifosi dell’Ac Prato raggruppati in Quelli del Fiordaliso. A sponsorizzare la serata il presidente del circolo Arci, Gianni Esposito, e la Video 2000 Group. Per partecipare si può prenotare al numero di telefono 0574207866.

Nelle prossime settimane, infine, verrà annunciata anche una cena di beneficenza per raccogliere fondi in favore delle famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna, mentre dal 29 giugno al 2 luglio a Casale tornerà il classico appuntamento con la Festa de l’Unità (il programma sarà annunciato entro una decina di giorni).

"Sarà un periodo estivo all’insegna della solidarietà, nel pieno rispetto dei nostri valori – commenta il presidente Esposito –. Il quartiere e tutta la comunità di fronte a certe iniziative rispondono sempre presente, e ci danno lo stimolo per continuare. Al nostro fianco abbiamo anche le associazioni del territorio, nell’ambito di una collaborazione che va avanti da tempo e sempre molto proficua".