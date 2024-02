"10ma edizione "Corri Seano": domani la corsa podistica che coinvolge un gran numero di partecipanti"

Domani c’è "Corri Seano", la 10ma edizione della corsa podistica, a cura dell’asd Jolly Runner, che richiama ogni anno tantissimi partecipanti. Dalle 7.30 alle 11.30 i corridori attraverseranno, preceduti dai veicoli per il controllo del traffico e della sicurezza, queste strade: piazza IV Novembre, parco Quinto Martini, via Pistoiese, via Malinoci, via Loggette, via Bicchi, largo della Repubblica, via Roma, via Iacopo Modesti, via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto, via Fontemorana, via Spazzavento, via Capezzana, via Baccheretana, via Salvo d’Acquisto, via delle Lame, via Anna Maria Enriquez Agnoletti e parco Quinto Martini per l’arrivo. Poi c’è anche un percorso non competitivo di 7 km. In piazza IV Novembre dove sarà allestito il palco e finoalle 11.30 ci sarà il divieto di transito e di sosta.