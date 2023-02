Prato, 15 febbraio 2023 – La Toscana festeggia. Il 10eLotto ha fatto tappa a Prato, dove un giocatore ha vinto un premio da 20.000 euro con un 8 Doppio Oro. Questo l’esito del concorso del 14 febbraio, come riportato da Agripronews.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 500 milioni in questo 2023.