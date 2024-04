Pratografia, apre la mostra fotografica che racconta la città e la sua storia

Prato, 2 aprile 2024 – Racconta Prato attraverso cinque laboratori tematici il progetto fotografico Pratografia. L’appuntamento per l’inaugurazione della mostra è fissato per venerdì 5 aprile alle 18 presso la saletta Campolmi in via Puccetti, 3. Il Fotoclub Il Bacchino BFI, ha sviluppato questo progetto fotografico in occasione del 50esimo anniversario dalla sua nascita. Pratografia ha l'ambizione di percorrere una linea temporale partendo dal passato con Marmo Verde, che la storia ci conferma essere stato il materiale fondamentale per la realizzazione di molte opere artistiche tra cui il Duomo di Prato. Si passa poi a Città Industria Natura, tre caratteristiche del tessuto urbano di Prato che coesistono e si intersecano per creare uno scenario visuale unico. Arriviamo ad oggi con La Movida che raffigura una Prato multicolore. allegra, piena di vita e di gioventù. C’è poi Città Multietnica dove l'intreccio di etnie, costumi e tradizioni rappresentano un arricchimento culturale per le nuove generazioni. Agricoltura Urbana ci suggerisce l'importanza di questi spazi rimasti a destinazione agricola, non solo per la produzione di alimenti, ma anche per il benessere ambientale a favore di tutta la comunità.

“Questo è il nostro filo conduttore – spiegano gli organizzatori - un viaggio nel tempo, caratterizzato da alcuni punti focali di Prato. Pratografia è una parola che fonde due dei concetti più cari al Fotoclub il Bacchino, ovvero Prato e la fotografia. Questa prima esperienza è il momento fondante di un nuovo archivio di immagini sulla città e lancia una nuova attività fotografica del Bacchino che proporrà laboratori ed indagini visuali sul territorio”. La mostra è patrocinata da Comune di Prato e dalla Provincia di Prato, in collaborazione con la Diocesi di Prato, rientra nelle manifestazioni riconosciute dalla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), Main Sponsor Estra, Sponsor tecnici Bolognini Fotografo, Iama, flod, Marilli & Martini, Porciani & Bianchi. La mostra sarà aperta dal 5 al 21 aprile con questi giorni e orari di apertura al pubblico: venerdì 5 aprile alle ore 18 l’inaugurazione, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sul sito (www.ilbacchino.it/pratografia) e sui social tutte le informazioni aggiornate.

Pratografia è anche il titolo della pubblicazione prodotta per l’occasione, che racconta i 5 laboratori e celebra i 50 anni del Bacchino.