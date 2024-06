Prato, Piazza delle Carceri si illumina per i giovedì di luglio

Prato, 18 giungo 2024 - I commercianti di piazza Santa Maria delle Carceri uniscono le forze e organizzano quattro eventi speciali, all'ombra del Castello dell'Imperatore, per i giovedì di luglio in programma in centro nell'estate pratese. Si parte giovedì 4 luglio, per poi proseguire 11, 18 e 25 luglio. Il menù prevede musica dal vivo a partire dalle ore 19, con un intrattenimento fatto da chitarra, voce e sax. E poi vetrine aperte fino a mezzanotte, con un'offerta composta da pizzeria, focacceria, aperitivi, ristorazione di qualità, negozi di abbigliamento bimbo e donna, profumi, gioielli e case da sogno. A promuovere l'iniziativa sono tutti i commercianti della piazza: Dek, Shark, Ivy, La Maison Case da Sogno, Mascot, Primigi, Vbrand e Caffè Poirot.

Ad affiancare gli esercenti anche il parroco della Basilica delle Carceri, don Carlo Stancari che in prima persona si è messo a disposizione per guidare i pratesi nelle visite sotterranee alla chiesa. L'appuntamento, ogni giovedì di luglio, è alle 21.30. La visita durerà circa mezz'ora, sarà aperta a circa 30/40 partecipanti, partirà dall'interno della Basilica e poi porterà a visitare i sotterranei. Un'esperienza molto particolare, arricchita dai racconti del sacerdote, massimo esperto della Basilica. “Vogliamo dare il nostro contributo per rendere la piazza e il centro di Prato vivi, animati e ricchi di iniziative interessanti per i cittadini – spiegano i commercianti - Ogni giovedì ci sarà una vera e propria festa fra ristorazione, shopping e divertimento, con la piazza addobbata, con la musica di sottofondo e con un'offerta commerciale completa. Noi viviamo la piazza tutto l'anno, siamo perfettamente consapevoli delle sue potenzialità e riteniamo giusto valorizzarle con iniziative di qualità”.

Fra le idee in ponte da parte dei commercianti c'è anche quella di coinvolgere i calcianti della Palla Grossa, nello specifico gli Azzurri di Santa Maria (che portano proprio il nome della piazza), così da creare un ulteriore senso di aggregazione e instaurare una sinergia con una delle manifestazioni della tradizione della città di Prato. Calcianti che a settembre torneranno a calcare l'arena di piazza del Mercato Nuovo per le sfide con Rossi, Verdi e Gialli. “Questi quattro eventi rappresentano per noi solo un punto di partenza – concludono i commercianti - L'idea è di cominciare con i quattro giovedì di luglio per poi organizzare iniziative più stabili, da spalmare lungo tutto l'arco dell'anno. In modo da fare vivere sempre di più la piazza dai pratesi e dai turisti, rendendola ancor più un luogo di aggregazione, shopping, buona ristorazione e tempo libero”.