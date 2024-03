Prato, alla Lazzerini quattro incontri sulla "Grande bellezza" femminile

Prato, 13 marzo 2024 - Continua l’omaggio della Biblioteca Lazzerini a tutte le donne. Al via sabato 16 marzo alle 16:30 nella sala conferenze il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere dal titolo La Grande bellezza” femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi. Questa iniziativa, con ingresso libero, propone una selezione di figure dalle straordinarie qualità estetiche, coniugate spesso con una personalità fuori dal comune, in vari ambiti dell’arte, a confronto con raffigurazioni pittoriche e versioni cinematografiche.

Gli appuntamenti

Quattro incontri per un vero e proprio excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi, ognuno con focus su un ambito artistico diverso: sabato 16 marzo alle 16:30 è in programma Bellezze al bagno, sulle figure femminili tratte dal mito classico; sabato 23 marzo alle 16.30 l’incontro L’altra metà del cielo sarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia; sabato 6 aprile alle 16:30 sarà la volta delle figure femminili tratte dalla letteratura con Donne donne… ‘Eterne dee’ e infine sabato 13 aprile alle 16:30 il ciclo si conclude con l’incontro Della stessa sostanza dei sogni che vedrà una selezione di miti femminili tratti dall’universo cinematografico. Per informazioni, contattare la Biblioteca Lazzerini chiamando lo 05741837800 o inviando una mail a [email protected], oppure visitare il sito www.bibliotecalazzerini.prato.it.