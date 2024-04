Prato, concerto tributo ai Led Zeppelin

Prato, 16 aprile 2024 - Norge è il gruppo che ha il merito di far rivivere nella sua cornice ideale, cioè dal vivo, la musica di quella che rimane, ancor oggi, una delle band più elettrizzanti, potenti ed originali della storia del rock. Ad ogni concerto Francesco Bottai, Alex Raimondi, Jacopo Meille, Luca Raddi e James Henry Downes accettano di mettersi in gioco proponendo le canzoni che hanno reso immortale il mito degli Zeppelin e lasciandosi andare ad infuocate improvvisazioni nel più puro stile seventies. Ogni sera, accanto ai classici quali Black Dog, Heartbreaker, Since I’ve Been Loving You, Stairway To Heaven e Whole Lotta Love i Norge attingono dal repertorio di Page, Plant, Jones e Bonham portando alla luce altre pietre miliari della discografia della band che, più di ogni altra, continua ad essere incredibilmente attuale, rendendo così ciascun concerto un evento unico ed irripetibile. L’appuntamento è giovedì 18 aprile alle ore 21 al Il Garibaldi Milleventi con Norge Led Zeppelin Tribute Band, sul palco Francesco Bottai alla chitarra, Jacopo Meille voce, James Henry Downes al basso, Alex Raimondi alla batteria, Luca Raddi a tastiere, armonica e cori. Maurizio Costanzo