Prato, a Palazzo Pretorio arriva la mostra ''PretorioAPERTO - 10 anni 1000 sguardi''

Prato, 18 aprile 2024 - Al Museo di Palazzo Pretorio sabato 20 aprile inaugura la mostra PretorioAPERTO - 10 anni 1000 sguardi, organizzata in collaborazione con la Fondazione Opera Santa Rita, che racconta un percorso di crescita e valorizza le competenze dei giovani con sindrome dello spettro autistico. Protagoniste, le produzioni artistiche dei ragazzi del Centro “Silvio Politano” che, ispirati dalle opere del Museo di Palazzo Pretorio, attraverso il loro punto di vista regalano ai visitatori una chiave di lettura alternativa delle collezioni. I lavori sono stati realizzati in collaborazione con gli educatori, gli operatori museali e il contributo degli studenti del Liceo Artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo, coinvolti nel progetto. "Grazie ad un lavoro di progettazione con i loro educatori e gli operatori museali, partendo dalle opere del museo, i ragazzi hanno amplificato e trasformato il punto di vista, con nuove letture e visioni che fanno rivivere e vedere l’arte attraverso gli occhi di chi vede il mondo in modo diverso. Una mostra che vuole aprire le menti, gli occhi e le emozioni dei visitatori: le opere realizzate dai ragazzi dimostrano che l’arte e la sua sperimentazione hanno il potere di aprire e includere", sottolinea Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio. La mostra - che fa parte degli eventi per le celebrazioni dei dieci anni del Museo di Palazzo Pretorio - rappresenta l’epilogo di un lungo percorso avviato nel luglio del 2023 con le prime visite dei ragazzi al museo, alle quali hanno fatto seguito laboratori di pittura e ceramica e un ciclo di incontri al Centro “Silvio Politano” che sono servite a focalizzare l’attenzione su alcune delle opere del museo, a scegliere i materiali da utilizzare e infine a realizzare le loro reinterpretazioni artistiche. Uno spazio di confronto, conoscenza e dialogo con le diversità, che prosegue nel solco della collaborazione pluriennale tra Museo di Palazzo Pretorio e Fondazione Opera Santa Rita, avviata nell’ambito del progetto “Prato Autism Friendly” nel 2021, che ha portato tra l’altro alla pubblicazione di “A.R.T.E., Guida per tutti”, pensata e realizzata graficamente e nei contenuti dai ragazzi del Centro “Silvio Politano”: uno strumento di diffusione allargata del patrimonio culturale, nato dalla partecipazione attiva dei giovani con sindrome dello spettro autistico che, periodicamente - all’interno di eventi che sono parte integrante del programma di appuntamenti del Museo di Palazzo Pretorio - diventano guide e accompagnano i visitatori del museo alla scoperta delle opere secondo una prospettiva originale e inedita. Dal 20 al 29 aprile al piano terreno del Museo di Palazzo Pretorio. Ingresso gratuito.