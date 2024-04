Prato, concerto tributo a Lucio Dalla: ‘Caro amico ti scrivo’ al Garibaldi Milleventi

Prato, 17 aprile 2024 - Una serata omaggio ad uno dei più grandi cantautori della musica italiana, scomparso prematuramente, nel pieno della sua attività artistica, Lucio Dalla. È quella che va in scena venerdì 19 aprile alle ore 21 al Garibaldi Milleventi con ‘Caro amico ti scrivo’. Dalle pagine della prima parte di carriera alle grandi collaborazioni con De Gregori e Stadio, fino ai grandi successi degli anni 80, una carrellata tra i classici di un autore sempre originale, controcorrente e geniale nei testi come nelle melodie. Fabrizio Checcacci, cantante del gruppo, ha avuto la fortuna di collaborare lungamente con Dalla in due spettacoli teatrali di successo come Tosca e Beggar’s Opera, quindi fuori dal mondo del pop italiano, nella dimensione che maggiormente stimolava l’autore bolognese negli ultimi anni: il teatro. In un ambiente creativo e stimolante come quello teatrale, Lucio Dalla ha potuto esprimere al massimo tutta la sua fantasia e geniale anticonformismo, mettendo sempre in scena spettacoli spesso discussi ma sicuramente originali. Proprio legati a questo aspetto, la band, formata oltre che da Checcacci anche da altri quattro eccezionali professionisti come Cosimo "Zanna" Zannelli alle chitarre (Litfiba, Piero Pelù, Gianni Morandi, Bianca Atzei, Patty Pravo), Federico "Sago" Sagona alle tastiere (Litfiba, Piero Pelù, Gianni Morandi, Noemi), Roberto Grigiotti al basso (Bianca Atzei) e Alessandro Lo Conte alla batteria (accademie musicali Lizard) ripropone non solo i grandi classici ripresi da live storici come Banana Republic e Dallamericaruso, ma anche qualche “chicca” da appassionati, in omaggio ad un modo sempre ironico e intelligente che Lucio Dalla aveva di porsi al suo pubblico. Una serata all’insegna della grande musica italiana e del teatro, con un connubio tra la musica, la storia e i tanti aneddoti che verranno raccontati durante le due ore di concerto.