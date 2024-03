Panariello e Masini tornano in scena a Prato

Prato, 26 marzo 2024 – Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembre Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune di Prato, tornano a grande richiesta due paladini della toscanità, particolarmente amati nella nostra città: Giorgio Panariello e Marco Masini saranno di nuovo insieme per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, ancora una volta sul ring di Piazza Duomo a Prato sabato 31 agosto alle 21.

La data, come quella già annunciata di Francesco De Gregori del 4 settembre, è a cura di Fonderia Cultart e LEG Live Emotion Group.

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Biglietti su www.ticketone.it