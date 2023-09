Prato, torna il mercato europeo in piazza del Duomo

Prato, 10 settembre 2023 – Circa 40 espositori sono attesi a Prato nel fine settimana del 14-17 settembre. Ad animare Piazza Duomo, dove si svolgerà il mercato internazionale, ci sarà lo street food da tutto il mondo, con piatti tipici da Spagna, Brasile, Messico, Grecia, India e Germania. Tra le novità di questa edizione si contano lo stand di birra scozzese, le tovaglie provenzali e non mancheranno prelibatezze regionali come i panzerotti pugliesi.

A solleticare il gusto del pubblico non ci saranno solo i prodotti della gastronomia internazionale. Come da tradizione, infatti, il mercato si arricchisce delle creazioni di alcuni artigiani che con i loro prodotti vanno a comporre la ricca offerta di questo tradizionale appuntamento. Il taglio del nastro è previsto giovedì 14 a metà pomeriggio alla presenza delle autorità cittadine. Nei giorni a seguire la manifestazione resterà aperta con orario continuato dalle 10 alle 24.

Massimo Castellani, Presidente dell’ANVA l’associazione dei venditori ambulanti della Confesercenti Prato “Si rinnova la collaborazione con Confesercenti e Comune di Prato per la realizzazione del Mercato Europeo: si anima così il centro storico della nostra città e si portano in città tanti curiosi alla ricerca di un ricordo da portare a casa o di un assaggio enogastronomico. Un mix di colori e sapori che fa bene alla città, quest'anno ancora una volta inserito nella programmazione del Settembre Pratese”.

Stefano Bonfanti, Presidente di Confesercenti Prato: “Siamo molto contenti di annunciare questa edizione 2023 del nostro Mercato Europeo di Prato in programma nella nostra splendida Piazza Duomo . Dopo il periodo buio e triste della pandemia che abbiamo oramai fortunatamente alle nostre spalle, ancora più e’ la voglia di accendere i motori e i fornelli delle nostre attività, imprese che arrivano da tutta Europa e non solo, pronte per abbracciare i pratesi . Se il meteo ci assisterà ci aspettiamo molti visitatori nei 3 giorni e siamo ben lieti di continuare la preziosa collaborazione con l’Amministrazione di Prato per offrire un centro cittadino accogliente, vissuto, colorato, e sicuro. Il Mercato Europeo di Prato è una delle tappe più importanti dell’attività di Promozioni Confesercenti, per i numeri e per l’importanza che si è guadagnato in questi più di 10 anni di collaborazione e il nostro obiettivo resta quello di creare una sinergia virtuosa con la rete commerciale e ricettiva della città di Prato , in pieno spirito costruttivo. Gli eventi di qualità, infatti, portano flussi nuovi e ricadute positive per tutti”.

“Il Mercato Europeo 2023 – sottolinea Lucia Nocentini, coordinatrice sindacale dell’evento - vuol essere ancor di più di quello degli anni scorsi un piacevole viaggio alla scoperta di tradizioni, profumi e sapori europei. Le delegazioni invitate a partecipare provengono da Francia, Olanda, Belgio, Austria, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Italia, Scozia Grecia. La prima edizione del Mercato Europeo si tenne nel lontano 1990 a Strasburgo. Nell’ ottobre 1996 ci fu la prima edizione italiana a Firenze. All’inizio la manifestazione era solo biennale, poi è diventata annuale e ora prolifera di mese in mese nei luoghi più disparati dell’Europa. Siamo stati a Maastricht, a Francoforte, ad Heidelberg, in Austria, Olanda, in Spagna. Sono state almeno un migliaio le manifestazioni di questo tipo tenute in 27 anni e organizzate sempre dall’Anva Confesercenti. E insieme agli operatori commerciali ambulanti dei diversi paesi europei, negli ultimi anni si sono accodate bancarelle argentine, brasiliane e di altri paesi di tutto il mondo”.

Inoltre sono stati invitati ambulanti che presentano prodotti provenienti da Messico, Brasile, Argentina e India. “L’evento – conclude Castellani - nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti circa 40 stand Europei ed internazionali , spazio anche allo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali”.