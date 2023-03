“Settembre”, annunciato il primo nome: Daniele Silvestri

Daniele Silvestri

Prato, 21 marzo 2023 – Il primo nome del “Settembre Prato è Spettacolo” organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, è quello di Daniele Silvestri che sarà sul grande palco di piazza del Duomo il 1 settembre.

Non nuovo ad arguti giochi di parole, Silvestri dopo "Teatri X" (quattro ultime date previste a maggio per chiudere il cerchio aperto con "Teatri/22"), ora è pronto per "Estate X", una nuova tournée estiva nei più importanti Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Così, registrato subito il sold out nella data romana del 19 maggio, con "Estate X" l'artista torna nella capitale il 25 luglio e aggiunge tanti nuovi appuntamenti in tutta Italia.