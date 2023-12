Concerto benefico a favore degli alluvionati al Beste Hub

Prato, 19 dicembre 2023 – In occasione delle festività natalizie, venerdì 22 dicembre alle 20.30 il Beste HUB apre le sue porte per ospitare un concerto benefico a sostegno delle famiglie colpite dalla recente alluvione.

Il trio femminile di fama internazionale Anastasiya Petryshak (che ha appena concluso la tournée con Andrea Bocelli), Maddalena Giacopuzzi e Ludovica Rana si esibiranno sulle note di brani del repertorio natalizio, classico e contemporaneo – accompagnate dai giovani talenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il concerto si aprirà con una speciale esibizione di Monica e Simone Fabbri, vice campioni europei Ballroom 2023 WDC. A fine concerto seguirà un brindisi offerto dalle Cantine Ferrari e servito da AIS Toscana delegazione Prato, accompagnato dalle delizie del Forno e Biscottificio Artigianale Leonardo e di Betti Pasticceria Cucina.

Le porte del Beste HUB apriranno dalle 20.30. Per accedere è necessario mostrare il biglietto acquistato, in formato cartaceo o digitale. Il concerto inizierà alle 21. I biglietti possono essere acquistati su Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-benefico-di-natale-763880275467?utm-campaign=social&utm- content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl.

Si prevedono due tipologie di ingressi: - riservato a sedere al prezzo di 45 euro - in piedi al prezzo di 20 euro.

Tutti i proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza a tre associazioni che si sono mosse in prima linea per sostenere la ripartenza delle famiglie colpite dall’alluvione: · Caritas Vicariale di Campi Bisenzio · Associazione San Vincenzo De’ Paoli – delegazione di Montemurlo · Aiuti Dalla Vallata di Vaiano Con loro individueremo il modo più efficace per dare alle famiglie un reale supporto, tramite l’acquisto diretto di tutti quei beni che sono andati distrutti (materassi, elettrodomestici, caldaie, etc). Una serata unica per riunire la comunità in un’atmosfera di festa e condivisione, con l’obiettivo comune di supportare la difficile ripartenza delle famiglie. L’unione fa la forza, e in queste ultime settimane ne abbiamo avuto la grande prova! Con lo speciale supporto di Cantine Ferrari, Acqua Panna, Forno e Biscottificio Artigianale Leonardo e Betti Pasticceria Cucina.