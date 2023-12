Blas Roca Ray al teatro Magnolfi

Prato, 15 dicembre 2023 – Finalmente recuperata la data dello spettacolo di Blas Roca Ray, annullata nei giorni dell’alluvione di novembre. Martedì 19 ore 21 al teatro Magnolfi (organizzazione a cura del teatro Borsi) ecco «Il mondo di Blas – Storie di ordinaria magia» che ha come punto di partenza un libro di storie raccontate alla radio, pubblicato dalla casa editrice La Mongolfiera. Storie vere, rigorosamente di quattro minuti. Storie di uomini e donne, sportivi, artisti, partigiani, gente di strada, gente comune, gente famosa. Gente che cade e si rialza con le proprie forze. Ci si può rialzare sempre; questo il messaggio contenuto nelle storie raccontare, questo il filo conduttore delle storie raccontate dal bravissimo attore di origine peruviana, italiano d’adozione,anzi romano d’adozione. Ma in questo show che lo vede assoluto protagonista, c’è un «valore aggiunto», la presenza del giovane figlio Rocco Roca Ray che da sempre respira il mondo dello spettacolo. Se suo padre appunto è Blas Roca Ray, sua mamma è Amanda Sandrelli, sua nonna è Stefania Sandrelli, suo nonno è Gino Paoli. Era inevitabile che anche il giovane Rocc calcasse le tavole del palcoscenico, però come pianista.

Nello spettacolo saranno raccontate dieci storie alternate a brani e canzoni sempre legate e ispirate alle singole storie: «Summer time», «Smile», Keith Jarret, Umberto Bindi e tanta altra splendida musica entrata nella storia, che è sempre un piacere ascoltare. Dunque padre e figlio sul palcoscenico del teatro Magnolfi. Uno spettacolo a conferma (qualora ce ne fosse bisogno) del talento di Roca Ray che ha al suo attivo, tanto teatro e anche cinema d’autore fin dall’esordio avvenuto nel 1986 in «Storia d’amore» diretto da Francesco Maselli con Valeria Golino. A seguire, due film con Gabriele Muccino, «Ecco fatto» e «Ricordati di me», uno con Pupi Avati, «La cena per farli conoscere» con Diego Abatantuono e «Domani è un altro giorno» in cui recita a fianco di Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Per il teatro è diretto da grandi registi come Maurizio Scaparro e Lina Wertmuller, in tv è nel cast di fiction di successo come «Don Matteo», «Distretto di polizia», «Fuoriclasse». Ora è la volta di un «one man show» accanto al figlio Rocco. Biglietti ancora disponibili.