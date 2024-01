Il maltempo cancella la “Befana dei pompieri” di Prato

Prato, 5 gennaio 2024 – L’allerta meteo arancione che durerà fino alle 18 di sanato 6 gennaio ha portato il comitato organizzatore de “La befana dei Pompieri”, composto dai Vigili del Fuoco, dal Comune di Prato e dalla Curia Vescovile di Prato, a decidere di annullare la manifestazione prevista in Piazza Duomo per sabato pomeriggio.

La "vecchietta” andrà comunque a trovare i degenti dell’Ospedale Santo Stefano sabato mattina alle 11.

A Capezzana il maltempo ha portato gli organizzatori ad annullare lo storico Corteggio dei Magi per le vie del paese. Alle 15,15 si svolgerà in forma ridotta all'interno della chiesa di S. Maria, dove i Magi porteranno i doni a Gesù Bambino con i vari personaggi in costume. Al termine presso la Misericordia ci sarà la premiazione della 4° edizione di " Presepi a Capezzana". Sono una ventina i presepi realizzati, alcuni molto originali e in questi giorni la Commissione giudicatrice darà le sue valutazioni. La Commissione è presieduta da Serena Malpaganti, collezionista e presepista. Saranno premiati i presepi segnalati dalla giuria, mentre ci sarà una pergamena ricordo a tutti i partecipanti, nell'800° anniversario in cui S.Francesco costruì il primo presepe a Greccio (1223-2023). Intorno alle 16.30 è previsto l'arrivo della Befana con un mezzo a sorpresa. La simpatica vecchietta consegnerà le calze ai bambini. Funzionerà uno stand gastronomico con le ciambelline