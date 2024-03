Antonio Albanese arriva al Politeama Pratese. Dal 2 aprile i biglietti

Prato, 26 marzo 2024 – Un grande nome per la prima parte della prossima stagione teatrale, unica tappa in Toscana di una tournée che toccherà pochi teatri in Italia, tra cui il Politeama Pratese. È Antonio Albanese la ghiotta anticipazione d’autunno per il cartellone 2024/2025 con lo spettacolo Personaggi, in scena venerdì 8 e sabato 9 novembre, alle 21.

Mentre nelle sale sta per uscire il nuovo film Un mondo a parte che lo vede in coppia con Virginia Raffaele, Antonio Albanese ha annunciato nei giorni scorsi le date della tournée che, dopo il teatro Ariston di Sanremo, lo porterà a Prato con uno show scritto insieme a Michele Serra che riunirà alcuni tra i suoi volti più famosi e divertenti, tra monologhi corrosivi e situazioni surreali, a tratti grottesche.

Diretto da Giampiero Solari, il comico farà rivivere sulla scena tutti quei personaggi che l’hanno reso amato dal grande pubblico: Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego. Personaggi che incarnano le nevrosi, l’alienazione e la solitudine che caratterizzano i rapporti umani: sullo sfondo, la disgregazione della famiglia e il vuoto ideologico dei nostri tempi.

“Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po' meno soli, un po' più allegri, un po' più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre”.

Parola di Antonio Albanese.