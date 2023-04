Volley, serie A2

Li chiamano i "Passerotti" ma altro non sono che i giocatori del Prata di Pordenone, odierni avversari dei Lupi in gara1 dei playoff promozione nei quarti di finale. Alle 18 primo round al PalaParenti e, mercoledì prossimo, il ritorno in Friuli. Eventuale bella tra sette giorni sempre a Santa Croce. Sulla carta, è proprio questo il confronto più equilibrato dei quattro in programma. Si incontrano infatti la quarta e la quinta forza del torneo, ovverosia la Kemas Lamipel e Prata di Pordenone, squadre che hanno chiuso la prima fase a quota 45. Lupi quarti per il miglior quoziente set. I friulani, però, hanno fatto la voce grossa nelle due sfide di campionato, vincendo per 3-1 al PalaParenti e per 3-0 in casa. In entrambi i casi la battuta ha recitato un ruolo fondamentale, spianando la strada ai "Passerotti", allenati da Dante Boninfante.

Le nuove forze emergenti della A2, come già scritto a suo tempo, provengono dal Nord Est: Prata di Pordenone e Porto Viro sono le nuove realtà. I gialloblù si schiereranno con: Mattia Boninfante-Hirsch, Bortolozzo-Katalan, Petras-Porro e De Angelis libero. I friulani saranno seguiti da un buon numero di sostenitori. I Lupi si attendono una adeguata risposta dalla Santa Croce biancorossa. Una adrenalina particolare sembra pervadere i sostenitori della Curva di casa, dai quali è partito l’invito agli appassionati di essere presenti al palasport. Il nuovo coach, il pisano Michele Bulleri, ha esordito bene ed ha una grossa occasione per il suo futuro. La prima insidia porta il nome di Prata di Pordenone, formazione a cui i conciari si opporranno con: Coscione- Motzo, Vigil-Truocchio, Colli-Hanzic e Morgese libero.

Marco Lepri