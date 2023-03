Viareggio Cup Santa Croce fa il pieno di match

Un ruolo di primo piano per Santa Croce nella 73esima edizione della Viareggio Cup. La Cuoiopelli, col presidente Claudio Pagni in testa, si è aggiudicata undici partite. Si inizia dal 21 marzo. Il club controllerà, con le gare del Libero Masini, anche quelle sui campi di San Miniato Basso e del Galleno. La Viareggio Cup, vedrà la partecipazione di 32 squadre maschili e 8 femminili. Si giocherà dal 20 marzo al 3 aprile e si tornerà alla categoria Primavera per cui potranno partecipare solo i calciatori dopo il gennaio 2004. Allo stadio Libero Masini di Santa Croce saranno di scena squadre di grande tradizione a livello giovanile, come Fiorentina, Torino ed Empoli, ma ci sarà anche il Pisa, con i suoi promettenti giovani. Dopo la prima fase eliminatoria, lo stadio di via di Pelle ospiterà un ottavo ed un quarto di finale e, per concludere, pure una semifinale. La Cuoiopelli ha fatto le cose in grande, godendo della fiducia degli organizzatori, dopo quanto di buono fatto nelle precedenti edizioni. Martedì 21 marzo alle ore 15 la Fiorentina giocherà al Masini contro il New York. Alla stessa ora al Galleno, per il femminile (Women’s Cup), l’Arezzo se la vedrà con la rappresentativa di Serie D. Il giorno dopo, sempre a Santa Croce, il Torino si misurerà contro gli argentini del Don Torcuato e, venerdì 24 l’Empoli sfiderà il Benevento.

Marco Lepri