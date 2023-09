"Dare il massimo e combattere su ogni contrasto". Suona la carica mister Massimo Macelloni in preparazione all’esordio nel primo storico campionato di Serie D. Il Cenaia domani pomeriggio alle ore 15 giocherà la sua prima partita in trasferta, a Piancastagnaio, nel senese al confine con il Lazio, sul campo sintetico della Pianese. Subito una squadra tra le favorite per la vittoria del campionato, una corazzata con giocatori di grande esperienza e qualità. Non un inizio facilissimo per gli arancioverdi che faranno di tutto per portare via punti e smuovere la classifica fin da subito. "La squadra sta bene ed è pronta a questa prima sfida – dice mister Macelloni – conosciamo la forza degli avversari che può vantare giocatori di lusso per la categoria. Ma all’inizio le incognite sono sempre tante e i veri valori del campionato non si conoscono". La Pianese, dopo aver partecipato nel 2019-20 al suo primo campionato di Serie C, nelle ultime tre stagioni ha partecipato alla Serie D, classificandosi sempre nelle prime posizioni. La scorsa stagione si è contesa il primato con l’Arezzo, classificandosi poi in seconda piazza. I bianconeri di mister Prosperi in estate hanno poi confermato i tanti giocatori protagonisti della scorsa stagione tra cui Kouko, Pollidori, Pinto e Ledonne, aggiungendo ulteriori elementi di qualità, con il chiaro obiettivo di riprovare a centrare la C. La neopromossa Cenaia, reduce dal fin troppo pesante ko in Coppa Italia con la Lavagnese, vuol partire bene. "Ai ragazzi chiedo di dare il massimo, ci sono cinque cambi e chi entrerà a partita in corso sarà fondamentale. I ragazzi devono stare tranquilli, giocarsi questa partita a viso aperto ma con grinta e tanta voglia. Ogni contrasto può essere decisivo, la Serie D è questa. Serve massima concentrazione per tutti e 90 minuti". Sempre out Macchia, ci sarà il recuperato Papini.

l.b.