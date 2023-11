Serie B maschile. Arno e Gruppo Lupi avanti tutta. Comandano insieme il girone

Arno e Gruppo Lupi in vetta da sole al girone F del campionato di B. Le squadre di Mattioli e Nuti vincono nei rispettivi impegni mentre esce (per ora) di scena il Tuscania. I viterbesi sono stati sconfitti in casa dai Lupi di Santa Croce (1-3) i quali, mettendo a segno l’impresa della quinta d’andata, hanno spianato la strada ai conciari. Questi hanno ceduto nel primo set per 25-23. Poi sono usciti con perentorietà, imponendosi negli altri parziali con i seguenti punteggi: 19-25; 18-25; 22-25. I Lupi si portano così a quota 7 in classifica, ancora lontani dalle posizioni che contano, anche se l’affermazione nel Lazio costituisce una bella botta di fiducia per la squadra di Pagliai. Finora il bilancio parla di due vittorie e tre sconfitte ma c’è tutto il tempo per rimettersi definitivamente in carreggiata. Al PalaBagagli di Castelfranco nessun problema per l’Arno sponsorizzato dalla Toscana Garden: 3-0. La resistenza del Prato, nelle cui file si sono messi in mostra i fratelli Albini, è stata piegata con punteggi inequivocabili: 25-15; 25-15; 25-18. Quella di Mattioli è un rullo compressore che gira a dovere e che in cinque partite ha perso un solo set.I biancoverdi del d.s Andrea Cei sbagliano poco e non concedono nulla, tanto da dare l’impressione di affrontare il match interno con i lanieri come la classica partita di allenamento. Il vero Arno si è però visto a Sesto Fiorentino, su un campo difficile, dove in pochi andranno a vincere. Sabato prossimo i biancoverdi saranno di scena a Pontedera per un derby che varrà la vetta solitaria. I biancocelesti di Marco Nuti hanno vinto per 3-0 a Sansepolcro rispettando il pronostico. Parziali: 22-25; 20-25; 18-25.

Marco Lepri