San Rossore Pomeriggio clou con tanti eventi

La giornata clou della riunione autunnale di galoppo a San Rossore si annuncia ricca di motivi di interesse. Due corse Listed (il 54° Criterium di Pisa per puledri sulla distanza dei 1500 metri e l’8^ Tower of Pisa Cup” per purosangue arabo sui 1750 metri), due Handicap Principali (il 20° premio “Andred” per femmine anziane sui 2200 metri e il premio “Rosenberg” sui 1600 metri), una corsa internazionale come la Longines Fegentri per amazzoni sulla distanza dei 1750 metri, rappresentano un panorama veramente ghiotto per gli appassionati del galoppo. E se la Fegentri è una corsa di caratura internazionale, lo è anche la Tower of Pisa nella quale sono presenti cavalli provenienti dall’estero fra i quali quella Zubeya appartenente all’olandese Karin van Den Bos che nell’ultima uscita a San Rossore fece un autentico exploit.

Nelle tre corse di maggior moneta – Criterium, Andred, Rosenberg – si ripropone il confronto fra i cugini Stefano Botti (di stanza a Cenaia) ed Endo che ha il suo quartier generale alla Razza Latina. Per una circostanza abbastanza singolare nelle tre corse principali del pomeriggio i due cugini schierano lo stesso numero di cavalli: due ciascuno nel Criterium, tre nell’Andred, ancora due nel Rosenberg, chi prevarrà? Gli altri cavalli non si apprestano a svolgere la parte di comprimari poiché ognuno avrà la sua parte di chances. Tutto sarà quindi da verificare e lo faremo stasera quando tireremo le somme di questa bellissima giornata. Come ogni domenica l’ippodromo offre momenti di varietà al pubblico di grandi e piccini. Oltre alle collaudate iniziative “Dietro le quinte”, “Ippolandia”, battesimo della sella con i pony al parco giochi, ci sarà un’associazione che si occupa di solidarietà e tutti sono chiamati, anche in piccolo, a fare la loro parte. Avremo all’ippodromo i “Clown Dottori”, operatori socio-sanitari professionali che applicano i principi della comicoterapia in contesti di disagio socio-sanitario. Non sono medici, ma clown-dottori che hanno seguito un iter formativo. Previste anche due gare per pony dopo la terza e dopo la quinta corsa.

Sette le corse in programma, si inizia alle 13,15; questi i nostri favoriti. I corsa - Embajador Go, Elidor; II - Dusan, Il Grigio, Diamine; III - Tellatellier, Glory Box; IV - Zubeya, Delirio, Aunar de Pine; V - Mr Darcy, Midnight Mask, Melfi; VI - Dolce Napoli, Zanfogna, Alroucha; VII - Win the Best, Shere, Lucirex.