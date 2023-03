"Salvezza matematica. Applausi ai giocatori"

Mai banale. Massimiliano Canzi non è mai banale. Sentite cosa ha dichiarato alla fine della gara che il suo Pontedera è riuscito a vincere con lo scarto più alto, issandosi in solitudine al settimo posto: "Oggi abbiamo raggiunto la salvezza matematica e ci siamo riusciti con cinque giornate di anticipo. Credo che i giocatori debbano essere applauditi". Quando lo guardiamo sorridendo per questa affermazione, il tecnico granata non cambia strada: "Ora che siamo salvi possiamo pensare ad altri obiettivi. Personalmente sono particolarmente soddisfatto perché non ero mai arrivato a 50 punti. Con l’Olbia ero arrivato a 46 e 47". Poi, analizzando la partita, ammette che il risultato finale premia oltre misura la sua squadra: "E’ stata una gara molto più complicata di quanto dica il punteggio. Fino al nostro 2-0 c’era stato grandissimo equilibrio in campo, e se c’era una squadra che meritava di essere avanti quella era il Fiorenzuola. Probabilmente noi siamo stati bravi a tenere botta e reagire". Un elogio particolare Canzi lo fa a chi è subentrato: "Peli, Cioffi, Guidi, Shiba, ma anche De Ioannon, seppur per pochi minuti, sono entrati bene in campo, sono stati bravi a dare il loro contributo". Comprensibilmente deluso, l’allenatore degli emiliani, Luca Tabbiani: "E’ una cosa assurda essere andati in svantaggio nel primo tempo. Sullo 0-2 invece abbiamo perso la testa cercando le soluzioni personali, invece dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo. Faccio i complimenti al Pontederta, ma si è trovato sul 2-0 tirando in porta due volte…".

Risultati della 33a giornata: Montevarchi-Imolese 1-2, Reggiana-Torres 1-0, Siena-Alessandria 0-0, Entella-San Donato Tavarnelle 4-1, Fermana-Vis Pesaro 0-1, Fiorenzuola-Pontedera 0-4, Gubbio-Lucchese 2-0, Olbia-Carrarese 1-1, Rimini-Recanatese 1-2. Classifica: Reggiana 72 punti, Entella 68, Cesena 63, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana e Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, Alessandria, Imolese e San Donato 31, Montevarchi 27. Stefano Lemmi