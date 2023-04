Ponsacco ci crede "Facciamo il massimo"

L’appello lanciato dal presidente Valerio Sisti – alla vigilia dell’incontro a Gavorrano che esortava tifosi a sostenere i giocatori in questa fase delicata, raccomandando agli atleti stessi la massima concentrazione ed abnegazione – ha avuto un buon effetto. I ragazzi di Francesco Bozzi hanno colto un buon pareggio con il tredicesimo gol di Mencagli contro una formazione, combattiva ed energica, progettata per qualificarsi ai playoff dove occupa una quarta posizione.

I biancorossi di Bonera hanno usato tutte le loro possibilità per vincere, impegnandosi a muso duro per ottenere il risultato pieno, prova ne sia l’espulsione del capitano Dierna per doppio giallo. In altrettanti e attesi incontri di giornata hanno fatto eco il 5-0 del Tau Calcio alla capolista Arezzo, e lo 0 a 3 casalingo della co-capoiista Pianese con l’Ostia Mare. I Mobilieri occupano in classifica con 36 punti la quint’ultima posizione in piena zona play out con due gare da giocare domenica 30 aprile al Comunale col Flaminia, e l’ultima gara il 7 maggio a Sangiovanni.

La serie negativa dei risultati dei rossoblu, negli ultimi turni casalinghi, sta mettendo a repentaglio la stagione, ma quello che si scorge è che il Ponsacco – nelle ultime cinque trasferte – ha ottenuto una vittoria e quattro pareggi, denotando più concretezza fuori dal Comunale. Piuttosto esplicito sull’argomento il tecnico dei Mobilieri: " Il nostro terreno di gioco – ha detto mister Bozzi – è in pessime condizioni e danneggia una squadra giovane come la nostra che è strutturata per fare un tipo di gioco impostato all’azione più che all’atletica. Io cerco di insegnare a migliorare le combinazioni, ma non posso aumentare di fisicità i miei giocatori". "I ragazzi stanno facendo – continua Bozzi – il massimo delle loro possibilità e dobbiamo arrangiarsi con quello che abbiamo. Credo che siamo la squadra fra la media più giovane del torneo ed insieme al Terranova Traiana col budget più basso del girone". Recriminazioni a parte la strada per uscire dal tunnel sarebbe vincere le due ultime partite.

Luciano Lombardi