Perignano, nuovo stop Esonerato Niccolai

CAMAIORE

2

FRATRES PERIGNANO

0

CAMAIORE: Rizzato, Ricci T., Orlandi, Biagini, D’Alessandro, Fatticcioni, Da Pozzo (88’ Lorenzini), Amico, Geraci, Viola (80’ Centonze), Manfredi (90’ Crecchi). A disp. Tartarini, Biasci, Coppola, Tomei, Adami, Ricci M. All. Polzella.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pennini (69’ Falleni), Pulina (77’ Lucarelli), Carani, Aliotta, Cornacchia, Kthella, Niccolai (59’ Chiodi), Di Paola (59’ Pecci), Doveri (59’ Campo), Sciapi. A disp. Menicagli, Genovali, Giorgi, Ganetti. All. Niccolai.

Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo.

Marcatori: 34’ Manfredi, 40’ Geraci.

CAMAIORE – Si decide in una decina di minuti l’anticipo della 26esima giornata tra Camaiore e Fratres Perignano. Dopo una buona partenza ospite, arrivata a Camaiore per riscattare la sconfitta nel derby con il Cenaia di domenica scorsa, è arrivata la risposta locale che in sei minuti ha fruttato due gol. I rossoblu erano partiti forte e già al 5’ era Kthella a provarci da fuori. Passano dieci minuti e stavolta ci prova Sciapi, ma il tiro finisce di poco alto sopra la traversa.

Al 26’ si genera una mischia nell’area locale da questa raccoglie Doveri che costringe all’intervento l’ex di turno Rizzato. Alla mezz’ora si scalda la partita. Prima è Kthella a provarci con un tiro che termina sul fondo. Poi viene espulso il ds locale Pellegrini dalla panchina e al 34’ arriva il gol che sblocca l’incontro con un cross corto di Da Pozzo per Manfredi che si fa trovare pronto sul primo palo per insaccare alle spalle di Borghini. Il Fratres cerca subito il pari, lo fa con un colpo di testa di Di Paola che Rizzato respinge con i pugni e sul ribaltamento di fronte è ancora Da Pozzo ad innescare con un lancio l’azione che permette a Biagini di servire a Geraci la palla del 2 a 0. Gli ospiti stavolta sembrano accusare il colpo. Nella ripresa ci prova subito il Perignano con un colpo di tacco al volo di Di Paola. Il Camaiore risponde al 65’ con Manfredi. Quindi la girandola di sostituzioni ed i titoli di coda con il Perignano che torna a casa a mani vuote, con il rischio che il Cenaia oggi si porti a +6 e che la Cuoiopelli, vincendo, accorci a -3. Il ko è costato caro a mister Niccolai che è stato esonerato, insieme ai collaboratori, poco dopo il termine della partita. Non ci sarà lui a guidare il riscatto domenica prossima ancora in trasferta, sul campo del Tuttocuoio.

l.b.