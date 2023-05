Perignano, il big match "Pronti per la Cuoiopelli"

PONTEDERA

La gara di di domenica allo stadio Mannucci di Pontedera (si gioca alle 15) sarà l’ultimo atto del girone A di Eccellenza che ha visto il Cenaia trionfare e passare in Serie D ed il Fratres Perignano e la Cuoiopelli arrivare alla finale playoff. Chi vince domenica andrà a giocarsi i playoff nazionali in Emilia Romagna domenica 28 maggio, in gara di andata e ritorno, per continuare la Serie D. Ma in casa Perignano e Cuoiopelli la concentrazione è tutta sulla sfida di domenica. I rossoblu di mister Manolo Dal Bo, subentrato a mister Niccolai a quattro giornate dalla fine, hanno provato fino all’ultimo a centrare la promozione diretta, sfumata nel finale. E così da tre settimane la testa di Sciapi è compagni è tutta su questa sfida. "La squadra ha lavorato bene in questi giorni ed è motivata – dice Dal Bo –. Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra molto forte che altrimenti non sarebbe arrivata fin qui. Ho rispetto per la Cuoiopelli, sono una squadra di esperienza e grande fisicità ma non abbiamo nessuna paura, sapremo come giocarci questa partita. Sicuramente dovremo cercare di sbagliare il meno possibile". Perignano che avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno. "Ma sarà una partita aperta – continua Dal Bo – non vogliamo gestire il risultato, dobbiamo osare e giocare con coraggio. Come finirà non lo so, spero sia una bella partita e che il pubblico si possa divertire, indipendente dal risultato". Per i rossoblu ancora out Aliotta e Lucarelli, in forse per la panchina Cornacchia. Sponda Cuoiopelli invece non ci sarà Tapparello e in panchina non ci sarà mister Davide Marselli, entrambi espulsi nella prima gara dei playoff di domenica scorsa contro il River Pieve (finita 2-2 a Santa Croce) e squalificati rispettivamente per tre e due gare effettive dal Giudice Sportivo.

Dal Commissariato di Pontedera intanto sono arrivate le disposizioni per il match in questione. Il settore tribuna, a cui si accede da viale Veneto, sarà riservato esclusivamente ai sostenitori del Fratres Perignano, squadra che gioca in casa, con parcheggio adiacente al palazzetto dello sport, biglietteria all’esterno della tribuna e punto ristoro interno. I sostenitori della Cuoiopelli occuperanno esclusivamente il settore gradinata ospiti, a cui si accede da via della Costituzione, con parcheggio riservato, biglietteria esterna all’ingresso del settore ospiti e punto ristoro interno. Infine – ricorda il Commissariato – che lo stadio è munito di un sistema di videosorveglianza che sarà attivo per registrare tutte le fasi, anche antecedenti e successive, dell’evento sportivo. Il Fratres Perignano fa sapere che il biglietto unico d’ingresso, al prezzo di 10 euro, può essere acquistato il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 13.30 alle biglietterie dello stadio. Oggi pomeriggio (17-19.30) e domani mattina (10-12) è attivo anche un servizio di prevendita alla segreteria della Fratres Perignano nei locali dell’impianto sportivo Mauro Matteoli di Perignano.

Luca Bongianni