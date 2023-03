Per l’Ambra scontro diretto ad Ozzano

Sta per scoccare l’ora della verità per l’Ambra Cavallini di Pontedera nel campionato di B2. Domenica prossima le ragazze di coach Puccini sono attese al confronto diretto ad Ozzano dell’Emilia contro le bolognesi prime in classifica per il miglior quoziente set. Le due squadre hanno gli stessi punti: 55. Intanto le Ambra’s hanno sconfitto per 3-0 al PalaZoli il Rimini in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Gara non semplice che ha fruttato la diciannovesima vittoria per Donati e compagne. Questi i parziali: 25-22, 25-21, 25-17. Il primo set è stato indubbiamente quello più impegnativo, ma anche negli altri due le Ambra’s hanno dovuto mantenere alta la concentrazione perché le ospiti hanno sfruttato ogni occasione portarsi avanti. Non è stata della partita la forte Roni. Questi i punti messi a segno dalle biancoblu: Bernardeschi 1, La Rocca 1, Chericoni 4, Lari 14, Andreotti 10, Talini 0, Donati 12, Meini 3, Simoncini 14, Sgherri 1 e Casarosa libero. "Non era una partita scontata", ha commentato Puccini.

M.L.