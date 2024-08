Montopoli in festa per la sua ragazza d’oro: che entusiasmo per Carlotta Cambi!

Montopoli, 13 agosto 2024 – Tricolore ai balconi, da domenica pomeriggio Montopoli è in festa per l’oro Olimpico conquistato da Carlotta Cambi con la nazionale di volley femminile. Elemento chiave per Velasco, quando in ogni set ha puntualmente cambiato la diagonale: fuori Orro-Egonu, dentro Cambi-Antropova. Risultati ottimi anche in finale contro gli Stati Uniti. Carlotta è tornata a casa con l’oro al collo, amici e parenti l’hanno accolta come meritava. A casa Cambi è arrivato anche Eugenio Giani.

"Orgoglio toscano". Così esordisce il presidente della regione Toscana. "Quello che è successo a Parigi è qualcosa di straordinario, la prima volta che la nazionale di pallavolo femminile vince le olimpiadi. In Italia la pallavolo femminile è lo sport di squadra per eccellenza. Siamo qua nel cuore della Toscana a Montopoli in questa bellissima cornice per festeggiare Carlotta Cambi in una famiglia in cui, con la mamma che è allenatrice, la pallavolo è stata da sempre di casa e di formazione. Abbiamo fatto tutti il tifo per Carlotta, abbiamo visto la personalità, il carattere, il ruolo determinante che ha avuto. Viva Carlotta Cambi e viva Montopoli".