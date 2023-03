L’Etrusca a Senigallia cerca la scossa "Servirà avere fiducia in attacco"

L’Etrusca Basket cerca la "scossa" per vincere la prima trasferta della stagione – ora che siamo già a metà del girone di ritorno – e per aumentare la fiducia nella sfida successiva, ovvero l’atteso derby contro Empoli. Un passo alla volta e i sanminiatesi intanto pensano alla trasferta domani a Senigallia con la voglia di tornare a casa con 2 punti preziosi. Fischio d’inizio alle 18 e gara valevole come ottavo turno del girone C. "La nostra rivale ha iniziato bene il campionato – commenta mister Alessio Marchini – poi ha avuto qualche difficoltà dovuti a degli infortuni, ma nelle ultime partire ha centrato un paio di vittorie".

Da segnalare sicuramente il play maker Giacomini, leader del gruppo e giocatore di qualità. Accanto a lui gli ci sono gli esterni Neri (ex San Miniato) e probabilmente Giannini oltre ai lunghi Lemmi e Musci, il loro 5, giocatore pericoloso dentro l’area. Anche i compagni della panchina sono molto validi, un mix tra buoni tiratori da 3 punti e fisicità esplosiva. "A noi il compito di contenere i singoli più pericolosi, dobbiamo giocare contro le loro caratteristiche, essere pronti e fare una partita di fiducia in attacco. Stiamo lavorando bene, ci siamo preparati fin da lunedì scorso senza un giorno di riposo. La rosa è al completo, si segnala solo qualche acciacco di poco conto e ci auguriamo di essere concreti e solidi".

In classifica Senigallia occupa la nona posizione con 20 punti, 8 in più dei ragazzi della Rocca che si trovano al dodicesimo posto appena fuori dall’attuale zona retrocessione diretta occupata da Empoli, Matelica e Cesena. All’andata Senigallia si impose 70-62 sul parquet sanminiatese.

S.R.