L’acuto di Matteo Baseggio nel Gp Città di Pontedera

La due giorni nazionale dilettanti in Toscana (oggi la rivincita a Empoli) si è aperta con il VII° Gran Premio Città di Pontedera che ha regalato agli sportivi appassionati di ciclismo un’altra bella edizione. Ha vinto per distacco Matteo Baseggio l’esperto venticinquenne élite della Trevigiani Energia Pura che ha avuto anche fortuna nel finale di corsa quando lungo la discesa della Montacchita, il suo compagno di fuga Cordioli al comando della gara con lui ha centrato una buca sull’asfalto spaccando la ruota anteriore, che lo ha costretto a fermarsi per il cambio perdendo mezzo minuto. Sul traguardo di via De Gasperi, Baseggio è giunto indisturbato per conquistare la vittoria mentre Cordioli è riuscito per pochissimi metri a conservare con merito il secondo posto dopo tanta sfortuna. Sono stati loro i protagonisti della corsa con il tentativo iniziato a 50 km dal traguardo, mentre dietro non c’è stato accordo nell’inseguimento. Alla classica della Juventus Lari, 183 partenti di 32 squadre, presenti il sindaco Matteo Franconi e il delegato allo sport Emilio Montagnani. Bravo anche l’ucraino Andrii Movcham che ha vinto la classifica dei traguardi volanti, e Nicolò Garibbo che si è imposto nel gran premio della montagna. Nei primi dieci invece nessun toscano al traguardo. Il ritrovo e la premiazione al Centro sportivo Bellaria Cappuccini.

Ordine di arrivo: 1) Matteo Baseggio (Trevigiani) km 166, in 3h53’, media km 43,740; 2) Gianluca Cordioli (Sissio Team) a 36"; 3) Giovanni Zordan (Zalf Euromobil) a 38"; 4) Tommaso Rigatti (Sissio Team); 5) Simone Carrò (Aries); 6) Henneberg; 7) Ruvalcaba, 8) Sasso; 9) Parravano; 10) Stucchi.

Antonio Mannori