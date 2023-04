La capolista Cenaia e il derby col Tuttocuoio

PONTEDERA

Una domenica che potrebbe dire molto e dare le prime sentenze di questo campionato di Eccellenza 202223. Quando mancano tre giornate alla fine della regular season è tempo di verdetti sia per la parte alta che per quella bassa della classifica. La capolista Cenaia, ancora a +3 sul Fratres Perignano, cerca il riscatto dopo il ko interno con il San Marco Avenza ed il pareggio di una settimana fa sul campo del River Pieve. Domani alle 15 arriva al Favilli il Tuttocuoio, alla ricerca di punti salvezza con mister Tavano che dovrà fare a meno di Fino squalificato. I ragazzi di mister Macelloni chiamano a raccolta i tifosi per avere un ulteriore spinta verso quella promozione in serie D più volte descritta come un sogno da giocatori e staff. Ma per centrarlo occorrerà tenere ancora a distanza il Fratres Perignano che domani alle 15 è impegnato al Matteoli contro il San Marco Avenza, altra squadra che milita nei bassifondi della classifica ma che arriva da tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie nelle ultime due uscite. Insomma un avversario che sta bene e che farà di tutto per portare via punti salvezza da Perignano. I rossoblu di mister Dal Bo vogliono però ritrovare quella vittoria che manca ormai da quattro turni per provare ad approfittare di un eventuale passo falso degli arancioverdi. Al Masini di Santa Croce domani alle 15 la Cuoiopelli ospita la Massese. All’andata ebbero la meglio i bianconeri, adesso i biancorossi sono intenzionati a vendicare la sconfitta dell’andata contro una Massese ancora in lotta per la salvezza diretta. Ma soprattutto la Cuoio vuol difendere il podio dagli attacchi del River Pieve, domani impegnato sul campo del Camaiore. Tre partite, tre finali per il San Miniato Basso, chiamato a vincere domani pomeriggio quando al Pagni arriva il Fucecchio. I giallorossi di mister Ticciati ormai condannati ai playout possono ancora sperare nel miglior piazzamento per affrontare gli spareggi dalla migliore posizione possibile.

l.b.