Kemas Lamipel, la corsa al podio passa dai lucani

Nove punti nelle ultime tre partite, di cui due in casa. E’ quanto occorre ai Lupi per centrare il podio al termine della stagione regolare. La Kemas Lamipel ha perso le ultime due partite, in casa con Bergamo ed a Motta di Livenza, scivolando dal secondo al quinto posto. La parte conclusiva del torneo, prima dei playoff, può consentire una nuova svolta positiva. Conti alla mano, si può rimediare, soprattutto dopo ultima, deludente prestazione offerta nel trevigiano in casa del fanalino di coda. I biancorossi dispongono di due gare in casa (Lagonegro e Castellana Grotte) e della trasferta di Reggio Emilia. Il calendario prevede per oggi il confronto con i lucani, poi la trasferta in Emilia (lunedì 27) ed infine il match con i castellanesi il 2 aprile, domenica delle Palme. Si parte con la gara di oggi pomeriggio alle 18 contro i lagonegresi del presidente Carlomagno. La tradizione è tutta dalla parte dei Lupi, sempre vittoriosi dal 2016 ad oggi tra le mura amiche. Lagonegro in cinque apparizioni al PalaParenti, non è mai riuscito a vincere neppure un solo set: il risultato è sempre stato quello di 3-0 per i padroni di casa. La Kemas Lamipel fa affidamento sulla tradizione mentre gli ospiti proveranno ad invertire la tendenza. Gli uomini di Lorizio (subentrato a Barbiero) sono in lotta per conservare il posto in A2, tenendo a bada i tentativi finali di Motta di Livenza. All’andata, in Basilicata, l’ex Wagner e compagni si imposero per 3-1 ma il PalaParenti resta un tabù per i lucani rafforzatisi in attacco col polacco Urbanowicz.

"Dopo la sconfitta di domenica scorsa – dice Mastrangelo - non è che siamo diventati dei brocchi nel giro di due settimane. Dobbiamo rimanere concentrati per due ore, offrendo il massimo che possiamo, soprattutto oggi pomeriggio, davanti al nostro pubblico. Abbiamo qualcosa da farci perdonare, in particolar modo per coloro che sono venuti fino a San Donà di Piave per sostenerci. Siamo artefici del nostro destino, sta a noi cambiare il percorso di questo finale di stagione".

Marco Lepri