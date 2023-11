Il girone quasi tutto "pisano" in Seconda Categoria

E’ il girone D di Seconda Categoria il campionato che coinvolge il numero maggiore di squadre della provincia. Ed è per questo anche il più avvincente e sentito. Delle sedici squadre solo tre non sono "pisane". Vale a dire Montaione e Ponte a Cappiano che sono in provincia di Firenze e la livornese Guasticce. Tutte le altre sono della Valdera e della zona del Cuoio con Castelfranco e Pontedera che, addirittura, sfoderano anche gli accesissimi derby tra Stella Rossa e Castelfranco e Bellaria Cappuccini e Stella Azzurra.

Dopo sette giornate comando l’Acciaiolo con 15 punti. Inseguono Bellaria Cappuccini, Ponte a Cappiano e Stella Rossa con 14, Castelfranco, Capanne e Casciana Terme Lari 12, Guasticce e Treggiaia 9, Capannoli 8, Stella Azzurra 7, Santa Maria a Monte 6, Aurora Montaione, Crespina e Santacroce 5, Corazzano 4. Domenica scorsa il campionato, come tutti i tornei dilettantistici della Toscana, si è fermato a causa dell’alluvione che ha colpito mezza regione e in particolare le province di Firenze, Prato e Pistoia. Le partite dell’ottava giornata (Acciaiolo- Ponte a Cappiano, Aurora Montaione-Castelfranco, Capanne-Santa Maria a Monte, Casciana Terme Lari-Corazzano, Crespina-Treggiaia, Santacroce Calcio-Bellaria Cappuccini, Stella Azzurra-Capannoli, Stella Rossa-Guasticce) verranno recuperate il 24 dicembre.

Domenica, quindi, verranno disputate le gare della nona giornata: Castelfranco-Capanne, Bellaria Cappuccini-Aurora Montaione, Casciana TermeLari-Stella Rossa, Corazzano-Crespina, Guasticce-Acciaiolo, Ponte a Cappiano-Capannoli, Santa Maria a Monte-Santacroce, Treggiaia-Stella Azzurra. Guasticce-Acciaiolo e Castelfranco-Capanne le gare che sicuramente sono più attese anche per la classifica. I biancoverdi castelfranchesi sono chiamati al pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga contro la Stella Azzurra e le precedenti battute d’arresto. Le due squadre viaggiano a pari punti e sono tra le principali inseguitrici della capolista e del trio che occupa la seconda posizione. Interessanti anche lo scontro diretto nella bassa classifica tra Santa Maria a Monte e Santacroce.