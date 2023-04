Il canottaggio piange la scomparsa di Moretti

Aldo Moretti, pisano, stella d’oro Coni al merito sportivo, si è spento ieri notte nella sua Pisa. Moretti è stato per decenni uno dei principali dirigenti del canottaggio toscano e nazionale. Lutto in tutto il movimento remiero italiano, ma in particolare alla Canottieri Arno Pisa della quale Moretti era stato presidente dal 1987 al 1993, dopo che era stato già chiamato a ricoprire il ruolo di presidente del comitato regionale toscano della Fic, dal 1977 al 1996.

Proprio nel 1996, il salto su scala nazionale, con l’elezione a consigliere federale in quello che fu il penultimo consiglio guidato da Gian Antonio Romanini, a fianco del quale nel 1990 curò personalmente, da presidente Fic Toscana, la prima storica edizione del Festival dei Giovani, organizzata a Torre del Lago. Manifestazione della quale Aldo Moretti custodiva ancora con orgoglio tutte le statistiche, dalle iscrizioni ai programmi fino ai risultati, redatti interamente a mano.

Socio onorario della Federazione italiana canottaggio, fino all’ultimo Aldo Moretti (nella foto) era rimasto spettatore interessato delle vicende toscane del canottaggio, dando mano attivamente alla macchina organizzativa della Navicelli Rowing Marathon, la gran fondo nazionale che da oltre 10 anni si tiene sul Canale dei Navicelli a Pisa.

La salma di Moretti è esposta nelle cappelle mortuarie della Pubblica Assistenza di Pisa, in via Bargagna, e domani, venerdì 7 aprile alle 15, sarà lì che la famiglia e gli amici lo saluteranno per l’ultima volta. Alla famiglia di Aldo Moretti vanno l’abbraccio commosso di tutto il Comitato toscana della Federcanottaggio, dalla presidente Di Lauro a tutto il consiglio, l’ufficio stampa e le società. Il presidente Giuseppe Abbagnale, insieme al consiglio federale e a nome di tutta l’Italia del canottaggio, porge alla famiglia Moretti le più sincere condoglianze per la scomparsa del caro Aldo. Alla famiglia Moretti anche le condoglianze della redazione del giornale La Nazione.