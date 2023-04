Il big match incorona la Fgl-Zuma E la vetta parla castelfranchese

La FGL-Zuma si impone per 3-2 nel big-match con le torinesi del Parella e vola da sola in vetta alla classifica nel girone A della B1. Gran pubblico al PalaBagagli per una gara combattuta, lunga ed emozionante. Ad avere la meglio sono state le ragazze di Castelfranco che hanno così conquistato l’ottava vittoria consecutiva, restando imbattute nel girone di ritorno, chiudendo al meglio, prima della sosta di Pasqua. La squadra del duo tecnico Menicucci-Ficini ha lottato strenuamente nel corso di una partita difficile, rognosa e stancante, contro un avversario sempre pronto ad aggredire, composto da eccellenti individualità, capace di esprimere un alto livello di gioco.

La vittoria su Parella, la sedicesima su venti partite disputate, fa balzare la FGL-Zuma da sola in vetta alla classifica con 48 punti, seguita ad una sola lunghezza dalle stesse piemontesi. Seguono poi: Volpiano 44, Garlasco 43 e Biella 41. Questo quando mancano quattro turni alla conclusione della stagione regolare, con le biancoblu decise a non mollare la prima poltrona conquistata dinanzi al proprio pubblico. Questa la successione dei set della sfida al vertice: 24-26; 25-11; 24-26; 25-22; 16-14. "Il nostro – hanno detto un dirigente – è stato un piccolo capolavoro di determinazione e tenacia. Il primo set è stato condizionato da un vistoso errore arbitrale proprio nel finale. Le ragazze sono rimaste concentrate, reagendo bene fin dal parziale successivo". Sugli scudi le attaccanti Zuccarelli e Muzi così come la centrale Fava.

Marco Lepri