I Lupi aspettano Cantù. Servono punti per scalare

Due squadre alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori dalle zone meno nobili della classifica. Per i Lupi ed i brianzoli del Cantù, l’incontro di domani pomeriggio alle 18 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno è di vitale importanza. In classifica i santacrocesi, dopo sei turni, occupano la quart’ultima posizione con 5 punti all’attivo. I biancoverdi di coach Denora la terz’ultima con 4. Dietro di loro Castellana Grotte e Ortona con 2. Dopo le prime quattro giornate la Kemas Lamipel era ultima a quota zero.

Le ultime due vittorie consecutive (Ortona e Cuneo) hanno risollevato la classifica e il morale dei conciari. L’impatto dell’estone Allik con la realtà biancorossa è stato molto positivo. Lo schiacciatore si è rivelato un giocatore "da Lupi": combattivo, pronto a gettarsi anima e corpo nella lotta, già in empatia col pubblico. Il suo innesto ha permesso ai Lupi di rifiatare, in attesa del pieno recupero di capitan Colli. Il giocatore freme dalla voglia di rientrare ma dovrà attendere ancora. C’è una piccola speranza che possa esserci domenica 26 a Reggio Emilia.

Parodi dovrà stringere ancora i denti e sacrificarsi, come con Cuneo, anche perché Gatto è più no che sì e, per domani, come terza banda, c’è solo Brucini. Coscione e compagni vogliono bissare il successo sul Cuneo disputando lo stesso tipo di gara: grintosa e tecnicamente pregevole, contando su sostegno dei tifosi. Cantù giocherà senza timori, per invertire il trend negativo.

"Ci siamo allenati bene – spiega Denora – senza farci prendere dallo sconforto. Dobbiamo dare più continuità alla prestazione, provando a far punti". Brianzoli in campo con: Pedron-Gamba, Aguenier-Monguzzi, Ottaviani-Magliano, e Butti libero.

Marco Lepri