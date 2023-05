Gs Oltrera entra nella storia

Un’impresa storica. Sono questi i giusti connotati da riservare alla vittoria del campionato regionale allievi del Gs Oltrera (che ieri ha battuto 3-1 il Follonica nell’ultima giornata) che il prossimo anno consentirà alla società giovanile pontederese di cimentarsi nel campionato Elite, ossia la massima espressione del calcio giovanile in Toscana. Un livello mai raggiunto dal sodalizio di Fuori del Ponte che fa gonfiare il petto oltre che al tecnico Stefano Pagliai e ai suoi ragazzi, a tutto l’entourage. A cominciare da Vito Consoloni, uno che mastica calcio giovanile da 25 anni e che è uno dei soci di spicco del Pontedera, "gemellato" con l’Oltrera. "E’ stato un campionato molto difficile – commenta sorridente – nel quale la squadra ha avuto qualche piccola battuta d’arresto, soprattutto nella prima parte di stagione a causa di varie assenze dovute a infortuni. L’allenatore Pagliai però è stato bravo a tenere il gruppo compatto, a infondere nella testa dei giocatori la voglia di non mollare mai, e così la squadra si è avvicinata sempre di più alla vetta". Fino al sorpasso decisivo, tre turni fa, sul Grosseto, e con il comando mantenuto saldamente fino a ieri. "Questa è una vittoria che rimarrà nella storia della società - conclude Consoloni - e noi siamo orgogliosi perché oggi l’Oltrera è un club che nella provincia di Pisa va per la maggiore visto che anche negli altri campionati siamo ai vertici delle classifiche". Ora per i freschi campioni inizia la final four con le vincenti degli altri tre gironi regionali. s.l.