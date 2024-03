Grandi protagonisti. Finale del campionato regionale toscano. La Nuoto Uisp 2003 fa il pieno di medaglie

Grande successo alla finale del campionato regionale toscano riservato al settore femminile delle categorie ragazzi, junior, cadetti e senior di Livorno. La Nuoto Uisp 2003 si è presentata con 33 atlete per un totale di 106 finali che alla fine dei tre giorni di gare hanno portato ad un totale di 14 podi di cui tre ori, quattro argenti e sette bronzi, permettendo alla compagine arancione di risultare al quinto posto tra le cadette, al sesto tra le senior, al settimo tra le ragazze e all’ottavo tra le juniores. Assoluta protagonista è stata Asia Rossi classe 2007 che per la prima volta sale sul podio ad un campionato regionale, facendolo per ben sei volte, vincendo tre titoli regionali nei 50 dorso, 50 e 100 farfalla. Giulia Gianfaldoni, classe 2005, non si è fatta attendere con l’argento nei 50 stile ed il bronzo nei 100 dorso. Grandi risultati anche tra le più giovani nate nel 2010.

Matilde Bevilacqua si aggiudica il bronzo nei 100 farfalla, Aurora Martellucci vince la sua prima medaglia ad un regionale giungendo terza nella difficile gara dei 200 rana. Bene anche le ragazze della staffetta. Da segnalare inoltre le ottime gare di Matilde Corucci che giunge ai piedi del podio nei 100 dorso e si migliora nelle altre gare come Emma Mazzoni nelle gare a stile della categoria juniores, Ludovica De Masi, Virginia Mattei, Chiara Casini e Nicole Funel nelle gare lunghe a stile, Lucrezia Favaro, Natalia Meucci, Martina Rossi, Amelia Gotta e Valentina Righi nelle gare a rana, Matilde Turi e Letizia Sbrana nei misti, Elisa Meucci, Giulia Ferraro, Alice Bigongiali nella farfall, Veronica Eva Pellegrini, Irene Profili, Lavinia Mingione, Giulia Lo Iacono, Alessia Carnevale, Azzurra Lorenzi e Martina Teoli nelle gare a dorso.