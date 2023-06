Granata, l’assetto societario prende forma E per la futura rosa spunta il nome Di Paola

Mancherebbe da assegnare ancora un 10-15% di quote, ma per il resto il nuovo assetto societario del Pontedera sarebbe definito. Questo sembra infatti lo scenario che è andato configurandosi nelle ultime ore e che conterebbe ancora sulla presenza dei "vecchi" soci. Anche se non su quella di tutti (qualcuno pare intenzionato a chiudere qui la sua esperienza) e comunque con un pacchetto complessivo inferiore all’attuale 34%. Salirebbe invece l’impegno di Valdera Acque, che dall’attuale 15% potrebbe arrivare ad avere fino al doppio delle quote, mentre è confermata l’uscita di scena degli imprenditori Terenziani e Felleca di cui avevamo parlato.

I prossimi giorni saranno decisivi (l’8 giugno sarebbe in programma un incontro dal notaio, ndr) ma la fiducia sul fatto che il Pontedera partecipi serenamente al suo dodicesimo campionato professionistico – con quali ambizioni si scoprirà strada facendo - è decisamente salita dopo gli ultimi sviluppi. Intanto ieri è stata depositata tutta la documentazione in scadenza richiesta dalla Co.Vi.So.C e adesso si attende la scadenza del 20 giugno, quella veramente decisiva che mette in ballo l’iscrizione al campionato. Nel frattempo sembra che si stia cominciando a muovere qualcosa anche a livello di costruzione della squadra, con l’individuazione di nuovi giocatori. E ce ne sarebbe già uno finito sul taccuino del direttore sportivo Moreno Zocchi (e di conseguenza anche dell’allenatore Massimiliano Canzi visto che i due lavorano in totale sintonia) in cima alla lista delle preferenze. Il nome sarebbe quello di Manuel Di Paola, centrocampista 25enne (è nato il 6 ottobre 1997) che quest’anno ha militato nella Vis Pesaro, avversaria dei granata in campionato.

La trattativa, come riferiscono alcune fonti accreditate, sembra già in pista, anche se è chiaro che i contratti non possono essere depositati prima dell’ 1 luglio, data di inizio della stagione calcistica 2023-24. L’interesse per Di Paola esisterebbe comunque fin da prima della chiusura del torneo. Il calciatore, che nella gara di andata a Pontedera, finita 1-1, aveva disputato solo il primo tempo giocando esterno alto a sinistra del 4-3-3 mentre nel ritorno, terminato anch’esso 1-1, era assente, è cresciuto calcisticamente nell’Entella, arrivando fino a debuttare in Serie B (biennio 2016-2018) per poi tornare in C con Monza, Virtus Verona e Modena. Oltre che, ovviamente, Vis Pesaro, dove nel campionato appena concluso (e con la squadra che pur arrivando quintultima ha evitato i play out per la forbice maggiore di 8 punti sull’Imolese) ha collezionato 23 presenze e segnato 3 reti (al Fiorenzuola, all’Olbia e al San Donato Tavarnelle) tutte nel girone di ritorno. Sarà lui il primo volto nuovo del Pontedera targato Canzi-bis?

Stefano Lemmi