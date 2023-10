Eccellenza. Tuttocuoio, una risposta in cinque mosse. Massaro e soci strapazzano il Castelfiorentino

TUTTOCUOIO

5

CASTELFIORENTINO

0

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro (26’ st Turini), Papi (22’ st Favilli), Rossi (37’ st Centonze), Severi, Carrozza (16’ st Princiotta), Chiti, Solari (22’ st Edu Mengue). All. Tavano.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Mancini, Casanova, Maltinti (1’ st Pieracci), Campatelli, Canali, Ballerini, Benvenuti (16’ st Boni), Borri (26’ st Fall), Ercoli (8’ st Ferretti), Bruni. All. Scardigli.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 12’ pt e 20’ pt Massaro, 33’ pt Rossi; 33’ st Princiotta, 41’ st Turini.

PONTE A EGOLA - Pronta e ampia. Questa è stata la risposta del Tuttocuoio allo scivolone di Ponte Buggianese (secondo di fila dopo quello casalingo con lo Zenith Prato) che aveva fatto infuriare la presidente Paola Coia. Il 5-0 al Castelfiorentino, che è anche la vittoria più ampia delle 5 ottenute dai neroverdi in queste prime 8 giornate, rimette a posto le cose: lascia la squadra a -1 dalla coppia capolista Cuoiopelli-Perignano, restituisce compattezza al gruppo ed è una dimostrazione di solidità dei giocatori nei confronti dell’allenatore Ciccio Tavano, che era stato messo pesantemente in discussione durante la settimana dal durissimo sfogo del primo dirigente. Sul campo, come detto, i pontaegolesi hanno strapazzato gli avversari di turno, guidati dall’ex Scardigli e penultimi in classifica, in una sfida chiusa virtualmente già al duplice fischio grazie al 3-0 firmato da una doppietta di Massaro, abile in entrambe le situazioni a sfruttare i lunghi lanci dei compagni e a bucare in velocità la difesa ospite (poi l’attaccante di casa si è visto anche respingere una conclusione sulla linea di porta), corroborata dal sinistro imprendibile di Rossi dopo una triangolazione poco fuori l’area di rigore.

Nella ripresa è stato ancora il Tuttocuoio a tenere le redini del match, che un errore di Carcani, attardatosi a rinviare la palla ha rischiato di riaprire, ma Fall, da poco subentrato, ha sparato fuori a porta vuota. Così oltre la mezz’ora ci ha pensato Princiotta di testa a calare il poker e prima della fine Turini in contropiede ha servito addirittura la "manita" con un diagonale basso scagliato dai sedici metri.