Doppio Sciapi non basta. Pareggio col River Pieve

RIVER PIEVE

2

FRATRES PERIGNANO

2

RIVER PIEVE: Tozzini, Rossi, Filippi (87’ Lunardi), Byaze (72’ Bachini), Leshi, Di Giulio, Dinucci (72’ Magera), Cecchini, Canessa, Babboni, El Hadoui. A disp. Tonarelli, Bosi, Ramacciotti, Fruzzetti, Rocco, Tocci. All. Fanani.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Pennini (89’ Bondi), Freschi, Petri, Mancini, Zefi (46’ Ficarra), Bernardini (72’ Baggiani), Taraj, Rosi (83’ Martinelli), Sciapi. A disp. Puccioni, Gamberucci, Ceccanti, Diaz, Guarente. All. Cristiani.

Arbitro: Alessio Argenti Grosseto..

Reti: 2’ Sciapi, 14’ Canessa (rig), 33’ Filippi, 79’ Sciapi (rig).

PIEVE FOSCIANA – La rete di Sciapi a dieci dalla fine ha permesso al Fratres Perignano di portare via un punto dall’Angelini di Pieve Fosciana e di passare una notte, in attesa delle gare di oggi, in vetta al girone A di Eccellenza. Partono forte gli ospiti di mister Cristiani che al 2’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zefi passano in vantaggio con Sciapi che ribatte in rete su assist di spizzata di testa di Taraj. Il River Pieve non ci sta e si riversa in avanti. Mancini fa fallo in area e per l’arbitro è rigore, dal dischetto si presenta Canessa che non sbaglia e riporta la gara in parità: 1-1. Occasione per i locali anche al 29’ ma stavolta Petri spazza via sulla linea un attacco pericoloso del River Pieve. Alla mezz’ora giocatori e sostenitori del Fratres Perignano lamentano un calcio di rigore ai danni di Rosi che però non viene assegnato. River Pieve che al 33’ trovano il gol del 2-1 con Filippi con un bel tiro da fuori area che si infila sotto la traversa. La partita è frizzante ed entrambe le squadra si affrontano a viso aperto. Al 39’ grande occasione per gli ospiti per ristabilire la parità ma stavolta su Sciapi respinge la difesa locale e al 45’ ci prova Taraj in mezza rovesciata ma il tiro finisce alto. Si va quindi negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1. Dopo dieci minuti da inizio ripresa è Sciapi che per ben due volte fa paura al River Pieve, Il pareggio arriva al 79’ con Sciapi che dal dischetto prima colpisce la traversa e poi ribatte in rete per il 2 a 2 finale. Rossoblu che restano quindi imbattuti e momentaneamente a +1 sul Tuttocuoio impegnato oggi sul campo del Camaiore. l.b.