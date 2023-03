Cenaia-Fratres: continua la sfida a distanza

Il Cenaia a Livorno deve guardarsi bene dall’Armando Picchi impegnato nella disperata rincorsa alla salvezza. La squadra di Livorno, pur essendo quasi spacciata, nelle ultime giornate ha messo in difficoltà tutte le squadre affrontate e oggi vuol provare a tenere acceso quel lumicino di speranza per mantenere la categoria. Il Cenaia, ovviamente, ha tutto dalla sua parte. La classifica e la forza dell’undici che Massimo Macelloni ha plasmato al meglio e sta entusiasmando i propri sostenitori e non solo. Il pronostico è dalla parte sua parte. Nella nona giornata di ritorno del girone a di Eccellenza va in trasferta anche l’altra capolista, il Fratres Perignano, impegnata sul campo scorbutico del Pontebuggianese. Con quella di oggi mancano sette giornate alla fine del campionato e le due capolista hanno nove punti di vantaggio sulle inseguitrici (Cuoiopelli e River Pieve).

Ma soprattutto devono stare attente a non perdere punti perché domenica 12 si sfideranno a Perignano nello scontro diretto che all’andata il Cenaia si è aggiudicato per due a zero con Caciagli e Rossi. Più che guardarsi alle spalle, quindi, le due capolista devono osservarsi a vicenda per non perdere terreno l’una dall’altra. Di punti in palio ne restano ventuno e la Cuoiopelli – che si lecca ancora le ferite per le tre sconfitte consecutive contro Fratres Perignano, Cenaia e River Pieve – non ha perso le speranze di aggancio. Anche se le probabilità sono parecchio ridotte.

Oggi affronta il Tuttocuoio impegnato in piena lotta salvezza (si gioca sul sintetico di San Donato di San miniato). Un derby dal risultato incerto. All’andata finì 1-1 con Tavano che riacciuffò i biancorossi di Marselli passati in vantaggio con Tapparello. E in lotta per salvarsi è anche il San Miniato Basso, terzultimo con 21 punti a una lunghezza dal Tuttocuoio che è a 22. I giallorossi di Gabriele Lazzerini devono vincere contro il Castelfiorentino.