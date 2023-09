Calcio, serie D. Mobilieri, pari a San Giovanni. Peccato per la rete nel finale

SANGIOVANNESE

1

PONSACCO

1

SANGIOVANNESE: Timperanza; Ratti (35’ st Lorenzoni), Romanelli, Farini, Nannini, Rosseti, Massai (35’ st Disegni), Sacchini (31’ st Campo), Regolanti, Zhar (42’ st Iaquinta), Senesi (17’ st Caprio). All. Bencivenni.

PONSACCO: Fontanelli; Bardini, Macchi (8’ st Fratini), Panattoni, Innocenti (25’ st Milani), Nieri (25’ st Matteoli), Milli (8’ st Fasciana), Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi. All. Caramelli.

Arbitro: Simone di Renzo di Bolzano.

Marcatori: 19’ pt Bardini, 39’ st rig. Zhar.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Nannetti, Innocenti, Bardini, Rosseti, Remedi.

SAN GIOVANNI - Un discreto Ponsacco viene raggiunto nel finale a San Giovanni Valdarno. I Mobilieri schierano, di fatto, la formazione tipo con mister Carlo Caramelli che in porta mette il 2004 di scuola Empoli Fontanelli preferendolo al 2003 Falsettini. Pronti, via e i padroni di casa vanno subito vicini al vantaggio. Contropiede con quattro maglie azzurre contro una sola del Ponsacco ma Regolanti, sul più bello, si allunga il pallone gettando alle ortiche un’opportunità più unica che rara. Lo stesso numero nove, poco dopo, entra in area e di mancino colpisce in pieno la traversa. Ma è proprio il Ponsacco a passare in vantaggio dopo 19 minuti. Punizione dalla destra di Innocenti, difesa immobile e la testa di Bardini è letale. Da questo preciso momento fino al duplice fischio la Sangiovannese costruisce almeno quattro importanti palle da gol. Straordinario Fontanelli.

Si va nello spogliatoio con il vantaggio ospite. Nella ripresa i locali pagano i grandi sforzi profusi nel corso della prima frazione di gioco e calano notevolmente l’intensità, basti pensare che i Mobilieri – nel giro di due minuti – vanno vicino al raddoppio prima con Regoli e poi Panettoni. Al 39’ però la svolta: fallo in area su Lorenzoni, dal dischetto Zhar non perdona. Nei minuti di recupero, Regolanti su calcio piazzato fa la barba al palo, ma il Ponsacco non cede e porta a casa un punto in trasferta.

Massimo Bagiardi